تفاصيل مقتل كويتي على يد شقيقه المقعد

المستقلة /- كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل جديدة بشأن إقدام مواطن كويتي من ذوي الإعاقة على قتل شقيقه، حيث أطلق عليه أعيرة نارية اردته قتيلاً. واعترف المواطن البالغ من العمر 35 عاماً، أنه قتل شقيقه بطلقات نارية في منطقة الرقة بسبب خلافات على الميراث، فيما رجح مصدر أمني أن تصنف الجريمة أنها قتل عمد مع سبق الإصرار، خاصة أن الجاني ضغط بمسدسه المستخدم في الواقعة على كرسيه المتحرك وارتكب الجريمة.

وأكد مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق نار في منطقة الرقة، ولدى انتقال رجال الأمن شوهد مواطن مُصاب بطلق ناري وشوهد في الموقع ذاته شقيق المجني عليه وهو معاق وبحوزته سلاح ناري. وتم اسعاف المجني عليه ونقله إلى المستشفى ، لكنه لفظ انفاسه الأخيرة، واعترف الجاني بارتكابه الجريمة وعثر بحوزته على 9 طلقات تستخدم للسلاح ذاته.

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