تفاصيل معاناة باسم ياخور مع كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان السوري باسم ياخور، صورته وإلى جانبه أسطوانة أوكسجين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق ياخور على الصورة قائلا: “شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي”.

وكان الصحفي السوري أحمد الدرع، قد أعلن عن إصابة باسم ياخور بفيروس كورونا المستجد، وكتب فى منشورًا له قائلاً: “كنت قد نشرت منذ حوالي أربعة ايام.. عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع ان يعرف اي أحد كي لا ينقل العدوى لأحد من أصدقائه.

وتابع:” اليوم أعلن الصديق الغالي باسم ياخور عن إصابته بالوباء بعد أن تحسنت حالته… باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم… قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية”.

وأضاف : “من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف جيدا اننا امام نجم وانسان ومقاتل ورجل بكل معنى الكلمة… الحمد لله ع سلامتك يا صديقي… احترمت الامانة وما حكيت لحدا… أنت اليوم أعلنت وألف الحمد لله على سلامتك… غيمة ومرقت”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لأول مرة منذ شهر.. لبنان يسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا

اخر الاخبار

تفاصيل معاناة باسم ياخور مع كورونا

رياضية

كافاني يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد

رياضية

برشلونة يدرس الإطاحة بكومان

رياضية

درجال: قادرون على إنجاح خليجي البصرة

اخر الاخبار

السعودية ..شؤون الحرمين ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان

اخر الاخبار

رئيس الصومال يتنازل عن تمديد ولايته ويكلف رئيس الوزراء باجراء الانتخابات

اخر الاخبار

رئيس الصومال يتنازل عن تمديد ولايته ويكلف رئيس الوزراء باجراء الانتخابات

اخر الاخبار

 آبي أحمد يكشف تطلع بلاده لبدء الملء الثاني لسد النهضة في هذا الموعد

اخر الاخبار

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة طرح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

اخبار العراق

هوشيار عبدالله: الأحزاب الكبيرة في الإقليم وزعت الكراسي بينها

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان لندن السينمائي الكردي الدولي

اخر الاخبار

مصر.. إحالة مدير بنك شهير و ١٦ آخرين للمحاكمة الجنائية لتسهيل الحصول علي المال العام

اخر الاخبار

نقل المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد للمستشفى بسبب اصابتها بفيروس كورونا

اخبار مصر

مصر.. خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان بسبب عطل فى التحويلة

اخر الاخبار

بهذه الكلمات .. الملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال