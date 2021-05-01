تفاصيل معاناة باسم ياخور مع كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان السوري باسم ياخور، صورته وإلى جانبه أسطوانة أوكسجين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق ياخور على الصورة قائلا: “شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي”.

وكان الصحفي السوري أحمد الدرع، قد أعلن عن إصابة باسم ياخور بفيروس كورونا المستجد، وكتب فى منشورًا له قائلاً: “كنت قد نشرت منذ حوالي أربعة ايام.. عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع ان يعرف اي أحد كي لا ينقل العدوى لأحد من أصدقائه.

وتابع:” اليوم أعلن الصديق الغالي باسم ياخور عن إصابته بالوباء بعد أن تحسنت حالته… باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم… قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية”.

وأضاف : “من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف جيدا اننا امام نجم وانسان ومقاتل ورجل بكل معنى الكلمة… الحمد لله ع سلامتك يا صديقي… احترمت الامانة وما حكيت لحدا… أنت اليوم أعلنت وألف الحمد لله على سلامتك… غيمة ومرقت”.