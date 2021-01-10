تفاصيل مشروع “ذا لاين” ضمن مشاريع نيوم السعودي

المستقلة/- أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، مشروع مدينة “ذا لاين” ضمن مشاريع “نيوم” الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ليكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

ويبدأ تطوير مدينة “ذا لاين” خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية، لتكون مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية.

وستضم المدينة مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتدادها ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.

ويعمل المشروع الجديد على توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وستُدار مجتمعات “ذا لاين” بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1%من البيانات في المدن الذكية الحالية.

يقع مشروع “ذا لاين” في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، عند طرف خليج العقبة على البحر الأحمر. وتبرز أهمية موقعه على البحر الأحمر في كونه على مفترق طرق العالم في شمال غرب المملكة، مما يدعم موقع نيوم بأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار، حيث يستطيع 40% من سكان العالم الوصول إلى نيوم في أقل من 4 ساعات، كما أن قرابة 13% من حركة التجارة العالمية تمرُّ عبر البحر الأحمر.