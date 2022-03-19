تفاصيل لقاء بشار الاسد ومحمد بن راشد في دبي

تفاصيل لقاء بشار الاسد ومحمد بن راشد في دبي

المستقلة / قالت وكالة الانباء السورية الرسمية في نباء عاجل بثته مساء الجمعة ، ان الرئيس بشار الأسديزور حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الوكالة التقي الأسد بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.

من جهتها قالت وكالة الانباء الإماراتية “وام” ان بن راشد رحب بزيارة الأسد والوفد المرافق، وقالت انها تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال بن راشد انه يتمنى لسوريا وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

وتناول اللقاء – بحسب وام – مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل، ويخدم مستهدفات التنمية الشاملة لدى الطرفين، وبما يعزز من فرص السلم والاستقرار في سوريا والمنطقة على وجه العموم.

كما تطرق النقاش إلى استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقد بن راشد حرص دولة الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء مجموعة من المسؤولين الاماراتيين والسوريين.