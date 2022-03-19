تفاصيل لقاء بشار الاسد ومحمد بن راشد في دبي

المستقلة / قالت وكالة الانباء السورية الرسمية في نباء عاجل بثته مساء الجمعة ، ان الرئيس بشار الأسديزور حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الوكالة التقي الأسد بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.

من جهتها قالت وكالة الانباء الإماراتية “وام” ان بن راشد رحب بزيارة الأسد والوفد المرافق، وقالت انها تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال بن راشد انه يتمنى لسوريا وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

وتناول اللقاء –  بحسب وام – مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل، ويخدم مستهدفات التنمية الشاملة لدى الطرفين، وبما يعزز من فرص السلم والاستقرار في سوريا والمنطقة على وجه العموم.

كما تطرق النقاش إلى استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقد بن راشد حرص دولة الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء مجموعة من المسؤولين الاماراتيين والسوريين.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ملفات إفريقية عديدة على طاولة الدورة 48 لمجلس خارجية “التعاون الإسلامي”

اخبار العراق

محافظ كربلاء يدعو الى استخدام مواقع التصنيع العسكري السابقة للصناعات الحربية

اخر الاخبار

للتخلص من البلغم.. إليك هذه الوصفات السحرية

اخر الاخبار

تركيا تفتتح أطول جسر معلق بالعالم

اخر الاخبار

حقيقة تناول السمك مع اللبن يسبب التسمم

اخبار السعودية

شاهد.. وفاة شخص ساجداً في الحرم النبوي

اخر الاخبار

كيم كاردشيان تؤكد ارتباطها بشاب تكبره 13 عاماً

اخر الاخبار

كيم كاردشيان تؤكد ارتباطها بشاب تكبره 13 عاماً

اخبار العراق

المسلماوي حكومة الكاظمي رفعت الدعم ولم تسيطر على المنافذ الحدودية

اخر الاخبار

جناق قلعة…بدلت الخطط وغيّرت التاريخ فكانت معركة البقاء أو الزوال

اخر الاخبار

ماذا سيكون تأثير مباحثات الاتفاق النووي على ايران ومن كل المجالات؟

اخر الاخبار

البُنية التحتية الأمنية وضرورة وجودها

اخر الاخبار

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: تشلسي الإنكليزي – ريال مدريد الإسباني

اخر الاخبار

دراسة: الأجواء الباردة قد تطيل العمر الافتراضي

اخر الاخبار

هل هناك دعاء معين بليلة النصف من شعبان؟

اخر الاخبار

سقوط صواريخ بمحيط قاعدة في العراق

اخر الاخبار

وفاة مرشح أردني بالتزامن مع افتتاح مقره الانتخابي