تفاصيل صادمة.. ترحيل فنانة مصرية من كندا بسبب شائعة وفاتها

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الفنانة المصرية صفاء مغربي عن صمتها، وكشفت عن أزمة تعرضت لها من قبل الحكومة الكندية بسببها تم ترحيلها لمصر، لاتهامها بانتحال شخصية ممثلة اسمها “صفاء مغربي”.

وروت صفاء تفاصيل أزمتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلةً: “أنا في مصيبة كبيرة ترحيل من كندا أنا صفاء جمال مغربي أحمد مواليد سوهاج 28 يونيو 1987، ومتزوجة من المخرج يوسف شرف الدين ولدي طفلان يوسف وعلي والترحيل 7 مارس المقبل بسبب اتهام إني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي هي أنا وأرسلت لهم إثباتات من مصر ولكن اعتبروها إن زوجي كمخرج أعدها لي ولم يعترفوا بها أن صفاء مغربي ماتت بسبب إشاعة الوفاة وإن أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدّعي إن هي وإن أنا دخلت على اسمها”.

وتابعت: “ومصدرهم صوري على جوجل يعني بميك اب ولما شافوني كنت لسة والدة قيصرية وبدون ميك اب وتعبانة وقالوا مش أنا كشكل ولا سن إن هنا أنا مواليد 1987 وخبر كاتب 1977 اعتمدوا على الأخبار وليس أنا”.

وأضافت: “أنا ادمرت نفسيًا وبمووووت كوابيس ورعب وانهيار و مهدئات ومنومات يعني في مصر تم طردي من مسرحية باب الفتوح بسبب إشاعة وفاة أنا اتظلمت فيها ومنعوني من الشغل بسببها ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الإشاعة وجئت إلى كندا عشان كل عائلة زوجي هنا كندين لبنانين وابني يتربى مع أخواته وأهله وابتديت من الصفر اشتغلت في مطاعم ومكتب وحاليًا في مصنع وأدرس حصلت من كلية سانت كلير على الإنجليزية لدراسة صيدلة وبحضر مواد لها وكنت سعيدة بوجودي في كندا وفي النهاية اترحل ليه كل حاجة في حياتي أتظلم من أهلي وشغلي وكندا وكل حاجة ليه ليه العالم بيطلب مني انهار وأموت حتى حبوب القلق مبقتش تنفع وكل فلوسي راحت على المحامين دفعت ألفات الدولارات”.

واختتمت حديثها، قائلةً: “جالي نوبات رعب الفترة اللي فات ويوسف طلبلي الإسعاف بسبب الترحيل وعطوني منوم وجالي دكتور نفسي بقيت منهارة مش بقول غير إن أنا نفس الشخص انا ماخدتش هوية حد ولا انتحلت شخصيتي حقيقي بموت”.

يذكر أن الصحف المصرية نقلت خبر وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي عام 2014 ، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرَّضت لها، ونفى زوجها المخرج يوسف شرف الدين الشائعة بعدها بعدة ساعات، واتهمت حينها بترويج شائعة وفاتها من أجل الشهرة.

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‏صفاء مغربي، هى ممثلة مصرية ، و زوجة المخرج يوسف شرف الدين، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية مثل “الدالي” و”متخافوش” و”ميراث الريح”.