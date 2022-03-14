تفاصيل زواج هيا مرعشلي السري في عُمان

المستقلة /- أكد موقع مختص بأخبار الفن أن مصدر مقرب من الممثلة ​هيا مرعشلي​، أنها متزوجة منذ عدة أشهر، وتسكن في عُمان مع زوجها يوسف طرابيه، والذي ينتمي إلى الطائفة الدرزية.

وأشار المصدر إن الثنائي يعيشان حياة زوجية سعيدة، بالرغم من اختلاف طائفتهما، حيث ان زوجها شاب محترم ميسور الحال، لكن ليس ثريا كما روج البعض، وكان زواجهما عن قصة حب قوية، وليس عن مصلحة أو زواج متعة، حيث كان قد تداول البعض اشاعات مسيئة قالت ان الفنانة ستتزوج من شاب زواج متعة بهدف المال.

والجدير بالذكر ان هيا مرعشلي تحرص على إخفاء حياتها الخاصة عن الجمهور، حتى انها لم تتابع زوجها حتى الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كي يبقى بعيداً عن أنظار المتابعين، وبقيت في وسائل الإعلام تحت مسمى “المخطوبة”، بعد ان كشفت جدتها الممثلة ناهد الحلبي ان حفيدتها مخطوبة، وتكتمت هيا والعائلة عن التفاصيل.

وأشار المصدر المقرب من هيا ان جدة ناهد الحلبي قامت مؤخراً بزيارة خاصة إلى محافظة السويداء السورية، للتعرف على عائلة يوسف، وهي عائلة معروفة في السويداء.

هذا وكانت قد نشرت ​هيا مرعشلي​ في وقت سابق صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابها الخاص في انستغرام، وظهرت وهي تستعرض وشمها الجديد الذي حصلت عليه مؤخراً على عنقها، وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة هيا وتسائل متابعوها عن معنى الوشم الذي بدا غير واضح في الصورة.

وكانت قد إحتفلت الفنانة بوصولها لـ 3 ملايين متابع على حسابها الخاص في انستغرام وكتبت: “ثلاثة مليون متابع..شكراً لكل الحب والدعم “، وتفاعل المتابعون معها مؤكدين على حبهم لها.