تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي حدث داخل مطار بغداد (صورة)

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أدلى مصدر أمني، بتفاصيل جديدة عن طبيعة الانفجار الذي وقع صباح اليوم السبت ، داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، إن “الجسم الغريب الذي انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، عبارة عن عبوة لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت صوتية أم ناسفة”.

وأضاف المصدر ، أنه “لا يوجد أي تحليق أميركي أو أعمدة دخان متصاعدة، كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان مصدر أمني  قد اكد، في وقت سابق من اليوم السبت، إن “جسما غريباً” انفجر بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، دون تسجيل إصابات بشرية.

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