تفاصيل الدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي

المستقلة/- منى شعلان/ يشارك فى مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 56 الكثير من المطربين من دول عربية مختلفة و يحيي حفلاته الكثير من نجوم الطرب العربي، فمن تونس البلد التي تحتضن المهرجان العريق سيشدو في المهرجان المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق والمطربة شهرزاد هلال، ورحاب الصغير إضافة إلى سليم الجزيري، ومن فلسطين تشدو “دلال أبو آمنة” للمرة الأولى في تونس.

والفنان “بيكرام غوش” من الهند، بالإضافة للفنانة نبيهة كراولي، والفنان الهادي حبوبة، إضافة إلى مجموعة من العروض أبرزها؛ “ليلة الشرق”، و”أليس”، و”حوار الحبال”، وسارا كورييا ومايرا أندرادي، و”مولاتو أستاتكي”.

ومن التجارب المهمة التي أثرت في الموسيقى العربية المعاصرة والتي ستتواجد على المسرح الروماني بقرطاج المطربة سعاد ماسي من الجزائر، والمطرب أوم “أمّ الغيث بنت الصحراوي” من المغرب وآخرين.

وتضم فعاليات الدورة، 24 سهرة فنية من تونس والعالم تنطلق سهرة تكريمية للفنان الإيطالي الراحل إنيو موريكوني وتختتم بعرض فني يحييه الفنان ظافر يوسف، وستقام كل عروض الدورة على ركح المسرح الروماني بقرطاج.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المقبلة لمهرجان قرطاج الدولي يوم 10 يوليو وتستمر فعالياته حتى يوم 18 يوليو 2021 ويعود المسرح بقوة من خلال مجموعة أعمال مسرحية أعدت خصيصا للمهرجان يقدمها نجوم المسرح التونسي، والمخرج المسرحي الكبير توفيق الجبالى يقدم مسرحيته “على هواك”، وتشارك ليلى طوبال بمونودراما “ياقوتة” ويقدم أنور الشعافي مسرحية “كابوس أينشتاين”، وتقدم وفاء الطبوبي مسرحيتها “آخر مرة” وتشارك سيرين قنون بـ “ربع وقت” وجميعها إنتاجات حديثة.

وسيكون المسرح الرومانى بقرطاج مكانا لعروض أخرى من بينها “فلاقة” لنصر الدين الشبلي، إخراج “فاضل الجزيرى، ويقدم المهرجان عرضين اثنين الأول لملك الفن الشعبي الهادى حبوبة والثانى عرض موسيقى صوفية لنبيهة كراولي و عادل بندقة.