تفاصيل إصابة “جورج وسوف” بالشلل

المستقلة /- تداول بعض رواد مواقع التواصل خبر يفيد بإصابة الفنان ​جورج وسوف​ بالشلل في قدميه، وذلك بعد إنتشار صورته على كرسي متحرك في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، الا ان موقع متخصص بأخبار الفن، أكد ان الشلل المؤقت الذي اصاب جورج وسوف قبل سنوات، لم يفقده القدرة على السير، لكن يحركها بشكل بطيء كما هو حال الحركة في يده اليسرى.

كما حسنت العلاجات المتواصلة من وضع وجهه، أما إكتسابه الوزن الزائد كان بفعل تناوله عقاقير الكورتيزون لفترة طويلة، وبدا التحسن يظهر عليه تدريجيا.

هذا وكان قد نشر سلطان الطرب مقطع فيديو على شاطئ بونتا كانا، وظهر على كرسي متحرك ويحيط به الجمهوره ومحبيه والتقطوا معه الصور، وعبر لهم عن حبه وإمتنانه، مؤكدا ان محبة الجمهور أهم من كل شيء، وذلك من خلال تعليق مع الفيديو قال فيه: “نزلت مفاجأة على beach party ببونتا كانا، صحيح ما قدرت شوف لا beach ولا party بس شفت احلى محبة بالعالم، شكراً انتو_القلب والروح، والذي حقق إنتشاراً واسعاً، حيث تناقله المتابعون عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معه، معبرين عن محبتهم للفنان القدير، وتمنوا له الصحة وطول العمر.

ويعود سبب وجود جورج وسوف في جمهورية الدومينيكان، إحياء عدة حفلات بدأها في الرابع من مارس الجاري، حيث نشر عبر حساباته في مواقع التواصل عدة صور ومقاطع فيديو من حفلاته، التي شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.