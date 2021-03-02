تفاصيل أزمة محمد رمضان وهيفاء وهبي في الجزائر

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية ، أنه حدث جدل في الجزائر بسبب الفنان محمد رمضان ، والفنانة هيفاء وهبي أدى إلى تدخل فوري من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

حيث أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحكومة باستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب، للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية.

ونقلت مصادر إعلامية جزائرية أن مصممة الأزياء الجزائرية محاسن حرز الله ستنظم عن طريق مؤسستها مهرجانا دوليا للتراث والسياحة، ضيوفه كوكبة من الفنانين العرب.

ولفتت إلى أن الفنانين المرشحين للترويج للسياحة الجزائرية هم: هيفاء وهبي، محمد رمضان، منة فضالي، داليا البحيري، أحمد زاهر، روجينا، هاني البحيري، رانيا فريد شوقي.

ورغم أن التظاهرة ستتم بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة، بحضور عددٍ كبيرٍ من الفنانين العرب إلا أن الاعتراض كان على محمد رمضان و هيفاء وهبي، بحسب الموقع ذاته.

حيث تداول نشطاء جزائريين مقاطع للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تعود لعام 2010 وهي تقول بأنها لن تغني أبدا لشعب السكاكين، وذلك تعبيرا عن رفضهم لإشراكها في الترويج للسياحة الجزائرية.

وفي ظل حالة الجدل، أصدرت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بيانًا نفت فيه استقدام هيفاء وهبي أو أي فنانين أجانب خلال المهرجان، الذي يُروج للسياحة الجزائرية.

وقال البيان: “سجلت وزارة الثقافة والفنون بكل أسف، حملة تشويه ومغالطات تقوم بها في المدة الأخيرة أطراف معلومة الدوافع للتحريض والتجييش عليها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان: “وتفنّد من جديد وزارة الثقافة والفنون عزمها استقدام فنانين عربًا أو أجانب، فهي تؤكد أن الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية”.

وتابع البيان: “إن انشغال الوزارة، في هذا الصدد، منصبّ على مراجعة خارطة المهرجانات وإعادة ضبط التظاهرات الكبرى وفق دفتر شروط جديد، بما يُحقق الأهداف المحلية والدولية لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام في بلادنا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول