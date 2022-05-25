تغيير مديري مكافحة المخدرات والإجرام في ميسان

تغيير مديري مكافحة المخدرات والإجرام في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان، الأربعاء، عن اجراء سلسلة تغييرات لمدراء اقسام وضباط في دوائرها الأمنية أبرزها تغيير مدير مكافحة المخدرات ومدير مكافحة الاجرام فيما اشارت الى ان هناك لجنة وزارية تتبنى ذلك.

وقال قائد الشرطة اللواء ناصر الاسدي” ان لجنة وزارية حضرت لميسان لتقييم العمل وقد وجهت باستبدال مدير دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك تغيير عدد من الضباط ومدير مكافحة اجرام ميسان.

وأشار الى ان هناك تغييرات ستطال عددا من الضباط وإدارات الأقسام وفق لجنة تقييم وزارية.

وبين الاسدي ان هذه النشاطات التي حدثت هو بسبب هذا التغيير.

يذكر ان القوات الامنية صعدت من وتيرة عملها لمراقبة تجار المخدرات فلا يكاد يمر يوم حتى يتم فية القبض على مجموعات وافراد بهذه الجرائم الخطيرة