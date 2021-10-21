تغيير اسم فيسبوك الى هذا الإسم

المستقلة /- وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، خطط Facebook لإعادة تسمية الشركة باسم جديد وذلك للتركيز على بناء metaverse، حيث سيكشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن اسمه الجديد في مؤتمر Connect السنوي في 28 أكتوبر.

وللمساعدة في بناء في metaverse التي ترى الشركة باعتبارها عنصرا أساسيا في مستقبلها، اعلنت فيسبوك يوم الأحد نيتها عن توظيف 10000 فرصة عمل في أوروبا على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما أعلنت الشركة قبل شهر عن ترقية Andre Bosworth ، رئيس AR و VR ، إلى منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا.

ويأتي تغيير العلامة التجارية في وقت يواجه فيه فيسبوك انتقادات بسبب الفضائح، وتسريب سلسلة من الوثائق الداخلية التي سربها المخبر عن المخالفات ، فرانسيس هوغن، ولا يزال فيسبوك يخضع لفحص مكافحة الاحتكار من قبل حكومة الولايات المتحدة، حيث صرح قال متحدث باسم فيسبوك: “نحن لا نعلق على الشائعات أو التكهنات”.

 

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