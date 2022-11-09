تغريم 50 شركة مخالفة لقانون العمالة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة العمل والتدريب المهني في ميسان عن ضبط أكثر من 50 شركة تشغيل مخالفة لضوابط العمل بينهما شركتين بلغت أموال الغرامة التي فرضت عليهم أكثر من مليارين.

وقال مدير الدائرة زيد البهادلي هناك قانون ينظم العمل ونسبة العمالة والقاضي بأن تكون 50 بالمائة عمال أجانب يقابلهم 50 بالمائة عمال عراقيين وهناك أكثر من 50 شركة خالفت نص ذلك القانون مما دفع وزارة العمل لفرض غرامات مالية عليهم ومنها شركة كويتية للتنظيف تم تغريمها مبلغ مليار و 200 مليون دينار فيما غرمت شركة أخرى بمبلغ 880 مليون.

واشار إلى أن القانون المذكور أسهم وبشكل كبير في تقليل حجم البطالة وإشراك الكوادر العراقية في العمل خصوصا في الشركات النفطية.