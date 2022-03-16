تغريم صحافية روسية 30 ألف روبل لاحتجاجها ضد الحرب

المستقلة /- أُعلن أمس (الثلاثاء) عن تغريم صحافية لدى التلفزيون الروسي الرسمي نظمت احتجاجاً غير مسبوق ضد الحرب على أوكرانيا على الهواء مباشرة يوم الاثنين 30 ألف روبل (280 دولارا أميركيا) أمام محكمة في موسكو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ودخلت المحررة بالقناة الأولى الرسمية مارينا أوفسيانيكوفا إلى موقع تصوير خلال البرنامج الإخباري الرئيسي بالبلاد «فريميا» أو (الوقت) وحملت أمام الكاميرا لافتة تحتج على شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرباً ضد أوكرانيا، محذرة من أن المشاهدين يتم «الكذب عليهم».
وخشى العديد من أنصار أوفسيانيكوفا أن تواجه التأثير الكامل لقانون صارم جديد يعاقب على الإساءة للجيش الروسي ونشر «الأخبار الكاذبة» بالسجن لما يصل إلى 15 عاماً.
يشار إلى أنه يحظر على وسائل الإعلام الروسية الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره حرباً، بل يتعين عليها استخدام المصطلح الرسمي الذي يصف الصراع بأنه «عملية عسكرية خاصة» من أجل «نزع سلاح» أوكرانيا و«اجتثاث النازية منها».

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

برلمانية فرنسية تطالب بطرد غير الأوكرانيين من العرب

الاخبار

قصة الصواريخ الغامضة بسماء إيران

اخر الاخبار

كيف رد “هاني رمزي” حول علاقته بالقصف على أربيل؟

اخر الاخبار

4 أرقام سلبية لرونالدو بعد الخروج من دوري الأبطال

اخر الاخبار

2.7 مليون طفل زاروا إكسبو دبي منذ افتتاحه

اخر الاخبار

قطر تخفف قيود كورونا على مواطني دول الخليج والاتحاد الأوروبي

اخر الاخبار

تغريم صحافية روسية 30 ألف روبل لاحتجاجها ضد الحرب

اخر الاخبار

تغريم صحافية روسية 30 ألف روبل لاحتجاجها ضد الحرب

اخر الاخبار

الزراعة : انطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

مرسيدس بنز تكشف رسميًّا عن المقصورة الداخلية لسيارة EQS الكهربائية

اخبار العراق

الاتحاد الدولي يقرر نقل مباراة منتخب العراقي امام الامارات الى ملعب محايد

اخر الاخبار

وفاة الممثل المصري أحمد فوزي

اخر الاخبار

مواجهة من العيار الثقيل بين ارسنال و ليفربول في الدوري الإنجليزي الليلة

اخر الاخبار

إياد نصار يكشف عن حبه لفنانة شاركته دور البطولة

اخر الاخبار

صحيفة: موسكو تستنفر أصدقاءها لمواجهة العقوبات الغربية

اخر الاخبار

شاهد “جويل مردينيان” تتصدر الترند بحفل زفافها الثاني

اخر الاخبار

من هو “صيدلي الغلابة” الذي شيعه المسلمون والأقباط بجنازة مهيبة؟