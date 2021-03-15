تغريم راكب 15 ألف دولار لعدم ارتدائه الكمامة

المستقلة /- تم تغريم أحد الركاب على متن طائرة، 15 ألف دولار، بسبب رفضه ارتداء كمامة.

وأفاد موقع “سكاي نيوز عربية”، مساء السبت، بأن أحد الركاب على متن طائرة شركة “جيت بلو” الأمريكية، رفض ارتداء كمامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكرت الوكالة أن الراكب لم يكتف برفضه ارتداء الكمامة، وإنما أسهب في شرب الخمر، ومارس “سلوكيات بغيضة”، مما كلفه غرامة قدرها 14500 دولار، فرضتها إدارة الطيران الفيدرالية ضد الراكب، الذي أكدت أنه قام بتصرفات غريبة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار قام بالدوران بالطائرة في رحلة 23 ديسمبر/كانون الأول، المتجهة إلى جمهورية الدومينيكان، وعاد إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بعد تصرفات الراكب.

وتطبق شركة “جيت بلو” القانون الفيدرالي الذي يلزم الركاب ارتداء كمامات للوجه بسبب جائحة “كوفيد-19″، وتحظر لوائح إدارة الطيران الفيدرالية على الركاب شرب الكحول الذي يجلبونه على متن الطائرة، مشيرة إلى أن الراكب زاحم الشخص الجالس بجواره، وبدأ بالصراخ بصوت مرتفع، ورفض ارتداء الكمامة، مما أجبر العاملين في الطائرة على نقله لمقعد آخر.

ولفتت الوكالة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام، أكدت أنها ستتخذ موقفا أكثر تشددا مع الركاب المزعجين، مستشهدة بما وصفته بزيادة مقلقة في السلوك العنيف والمضطرب تجاه ارتداء الكمامات.