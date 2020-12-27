تغريدة العسكري في مقدمة المتداول عن العراق على موقع تويتر

تغريدة العسكري في مقدمة المتداول عن العراق على موقع تويتر

المستقلة.. احتلت تغريدة نشرها المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري الموقع الأول من التغريدات الكتداولة عن العراقي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان العسكري قد نشر تغريدة هدد فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول “سنقطع أُذنيك ولن تحميك الاطلاعات الايرانية ولا CIA الأمريكية”، منوها الى تحالف تنظيمه “المتين” مع “الاخوة في فصائل المقومة سواء المحلية منها او الخارجية”، في إشارة الى المواجهة الأخيرة بين الكاظمي وعصائب اهل الحق.

وتداول ناشطون على موقع تويتر تغريدة العسكري بين مؤيد، ومنتقد تحت هاشتاكات مختلفة، حيث بلغت التغريدات تحت عنوان ابو علي العسكري 2.616 تغريدة، وتحت عنوان “اذانات الكاظمي” 1.946 تغريدة،اضافة الى تغريدات تحت عنوان “الاطلاعات الإيرانية” لم يذكر الموقع عددها ولكنه وضعها بالمركز الثالث.

وتعد هذه التغريدة اول إشارة من فصائل ضمن الحشد الشعبي الى دعم اطلاعات الإيرانية الى حكومة مصطفى الكاظمي.

وتزايدت في الآونة الأخيرة حرب التغريدات على تويتر بين مختلف العراقيين سواء القيادات السياسية وانصارها المختلفين، او ناشطين مدنيين وغيرهم من العراقيين داخل العراق وخارجه، مما اصبح يعرف في الشارع العراقي ” الجيوش الالكترونية”.