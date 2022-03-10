تعيين نقيب جديد للفنانين السوريين بعد زهير رمضان

المستقلة /- بعد نجاحه في انتخابات النقابة، عين الفنان السوري ​محسن غازي​ نقيباً للفنانين السوريين، خليفة للفنان الراحل ​زهير رمضان​ في المنصب.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين النقيب الجديد، وجاء فيه: “انتخب مجلس نقابة الفنانين اليوم في جلسة استثنائية الزميل محسن غازي نقيباً للفنانين.مبارك للزميل الفوز”.

وحصل محسن غازي على 61 صوتًا في انتخابات عضوية المجلس المركزي للنقابة، بينما حقّق علي القاسم 21 صوتًا، أما قائمة الخاسرين فشملت محمد قنوع، وسعد محسن، وجهاد عازر، وسامر السمان، وماجد شيخ الأرض، وبسام حسن، وتقدم عدد من الفنانين بالتهاني للفنان محسن، وتفاعل الجمهور السوري مع نجاح الإنتخابات وشفافيتها وفوز الفنان متمنين ان يرقى بالنقابة والفن الذي عاني من عدة مشاكل سابقا.

لم يُشغل منصب نقيب الفنانين في سوريا، منذ 17 من تشرين الثاني 2021، بعد وفاة النقيب السابق زهير رمضان إثر صراع مع المرض، بعد أن شغل منصب النقيب منذ عام 2014.

محسن غازي ممثل سوري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وشارك كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والإذاعية، كان أشهرها مسلسل “أبو زيد الهلالي”، وذلك بعد ان أصبح عضوًا في نقابة الفنانين منذ عام 1984.

 

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