تعيين نائباً جديدا لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

المستقلة/- أعلن الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تعيين غلام محمد اسحق زى، الافغاني الجنسية، نائباً جديداً لممثلته الخاصة في العراق ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنسقاً مقيماً. وسيتولى اسحق زى أيضاً مهام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويخلف اسحق زى في المنصب إيرينا فوياكوفا-سولورانو، الالمانية الجنسية، والتي يشعر الأمين العام بالامتنان لها لقيادتها وتفانيها خلال فترة خدمتها.

ويمتلك غلام محمد اسحق زى أكثر من (28) عاماً من الخبرة في الدبلوماسية الوقائية والظروف المعقدة الإنسانية والإنمائية وتلك المتصلة بالتعافي وبناء السلام.

وفي الوقت الراهن يعمل بصفة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بصورة مؤقتة في الأردن منذ كانون الثاني 2022. وقبل ذلك، شغل منصب سفير وممثل دائم لجمهورية أفغانستان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقبل ذلك، عمل في منصب المنسق المقيم في أذربيجان خلال المدة من 2016 الى 2021 وفي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية خلال المدة من 2013 الى 2015 في وظائف جمعها مع منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشغل إسحق زى خلال المدة من 1997 الى 2013 مختلف المناصب المتعلقة بوضع السياسات والإنمائية والانسانية في منظومة الأمم المتحدة في المانيا والنيبال وأفغانستان وسوريا واليمن والعراق بما في ذلك منصب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النيبال ورئيس شعبة البرامج في برنامج متطوعي الأمم المتحدة في بون.

ويحمل اسحق زى شهادة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر، جامعة تافتس في بوسطن، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميدلاند في نبراسكا. ويتكلم عدة لغات منها الإنكليزية والعربية، والباشتو والفارسية والأوردية.