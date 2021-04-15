تعيين قطة رئيساً للشرطة في اليابان

المستقلة /-ساعدت قطة يابانية شجاعة في إنقاذ رجل مسن من الهلاك في المجهول، حيث سقط الرجل في حفرة عميقة، لذلك قررت الشرطة أن تتوج القطة بترقية ليوم واحد.

فتكريماً لدور القطة الشجاعة تم تعيينها كرئيس للشرطة ليوم واحد، ورصد ذلك في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت اليوم.

وأشادت الشرطة المحلية بالقط المسمى كوكو، وتم تعيينه قائد شرطة ليتزامن مع حملة السلامة المرورية في الربيع في البلاد.

ويُظهر مقطع فيديو من NHK News القط في زي شرطة مؤقت، وكان الزي عبارة عن قبعة مصغرة وجاكيت كحلي تتطابق مع ملابس الشرطة في اليابان.

وبهذه الهيئة حملها أحد الأشخاص لوضع بصمة مخلبها على شهادة خاصة، وبطبيعة الحال كان تويتر سريعاً في الإشادة والترحيب بتعيين كوكو في المنصب الجديد

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