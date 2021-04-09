تعليق 30 ألف علم في عمان احتفالا بمئوية الدولة

المستقلة /- قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، حسام النجداوي، إن أمانة عمّان قامت بتعليق نحو 30 ألف علم وضعت على جميع الطرق الرئيسية والفرعية في عمّان في 22 منطقة، احتفالا بمئوية الدولة الأردنية.

وأضاف أن “هذه الأعلام تعلق على دروع معدنية ، وعددها 15 ألف درع يتم تركيبها على التقاطعات والميادين والأعمدة في الطرق الرئيسية”، بحسب تلفزيون المملكة.

وحول شهر رمضان، أشار النجداوي إلى أن دوام العاملين سيكون بمناوبتين “شفتين” نهاري ومسائي، مطالباً المواطنين بالالتزام بإخراج النفايات من الساعة 8-10 صباحا ؛ لغايات رفع هذه النفايات بطريقة سهلة وسلسة