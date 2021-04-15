تعليق سعودي على بوادر عودة واشنطن للاتفاق النووي

المستقلة /- قال السفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية، إن الاتفاق الذي لا يتطرق بفعالية لمخاوف دول المنطقة لن يكلل بالنجاح.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن المسؤول السعودي، أن المملكة تجري مشاورات مع قوى عالمية، حول محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015

وعبَّر قرملي عن اعتقاده بأن أي اتفاق يتعين أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المحادثات، تشمل دول المنطقة لتوسيع نطاقه، قائلا: نود التأكد على الأقل من أي موارد مالية يتيحها الاتفاق النووي لإيران لا تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع السفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية “سنفعل كل ما بوسعنا كي يكون اتفاق نووي هو نقطة الانطلاق، وليس نقطة النهاية في هذه العملية”.

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