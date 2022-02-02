تعليق دوام المدارس في فلسطين

المستقلة /-أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وبالتنسيق مع وزارة الصحة استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوبة، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين.

وقررت الوزارة حفاظاً على سلامة الطلبة سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال اعتباراً من صباح غد الخميس ٣ /٢ / ٢٠٢٢ وحتى مساء السبت ١٢ / ٢ /٢.٢٢، مع التحول للتعلم عن بُعد، واستثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.