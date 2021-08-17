تعطيل الدوام في كربلاء يوم غد الأربعاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الأربعاء محليا ، واعتبار يوم الخميس هو عطلة رسمية حكومية بمناسبة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام .

وقال في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “هذا التعطيل جاء نتيجة لازدياد أعداد الزائرين في المدينة ، وتمكين الدوائر الامنية والخدمية من تطبيق خططها الخاصة بالزيارة ، وكذلك تمكين الأهالي من تقديم الخدمات الى الزائرين “.

وأشار الخطابي الى “استثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحة “.