تعطيل الدوام في كربلاء يوم غد الأربعاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء،  عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الأربعاء محليا ، واعتبار يوم الخميس هو عطلة رسمية حكومية بمناسبة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام  .

وقال في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “هذا التعطيل جاء نتيجة لازدياد أعداد الزائرين في المدينة ، وتمكين الدوائر الامنية والخدمية من تطبيق خططها الخاصة بالزيارة ، وكذلك تمكين الأهالي  من تقديم الخدمات الى الزائرين “.

وأشار الخطابي الى “استثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحة “.

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