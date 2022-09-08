تعطيل الدوام في كربلاء من الأحد المقبل حتى الخميس

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الخميس ، إن الحكومة المحلية  قررت إن يكون يوم الأحد المقبل وحتى الخميس من الاسبوع المقبل عطلة محلية لاحياء مراسيم زيارة الاربعينية.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغاية من العطلة جاءت من أجل تطبيق الخطط الامنية والخدمية وفتح الأبواب أمام أهالي كربلاء المقدسة لاستضافة الجموع المليونية لزيارة الامام الحسين عليه السلام “.

وأوضح إن “العطلة المحلية تستثنى منها ، موظفي ديوان محافظة كربلاء والمؤسسات الامنية والخدمية كافة “.

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