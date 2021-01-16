تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء ليوم غد الاحد.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء المقددسة نصيف جاسم الخطابي في بيان مقتضب تلقت وكالة المستقلة نسخة منه، ان “سيتم تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد في محافظة كربلاء بالتزامن مع ذكرى استشهاد الصديقة فاطمة الزهراء (ع).

يذكر ان محافظة كربلاء المقدسة شهدت انطلاق مسيرة عزائية لاحياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الى مرقد الامام الحسين(ع) يتقدمها نعش رمزي لاحياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وفق الرواية الثالثة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاب ينتحر بسبب إصابته بكورونا

اخر الاخبار

تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

اخر الاخبار

خبراء اردنيون يتوقّعون اختفاء كورونا خلال شهرين!

اخر الاخبار

الحرس الثوري يهدد بتدمير القواعد الأميركية

رياضية

كومان يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بلباو

اخر الاخبار

الفساد وضعف الحوكمة يمثلان مشكلتين كبيرتين في الشرق الأوسط

اخبار العراق

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخبار العراق

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخر الاخبار

لماذا حذف يوتيوب أغنية محمد منير “فينك يا حبيبي”؟

اخر الاخبار

لمواجهة كورونا ..الصين تبني مستشفى بسعة 6500 غرفة خلال 5 أيام

اخر الاخبار

حظر وسائل منع الحمل في إيران

اخر الاخبار

البرلمان العراقي يدعو إلى إغلاق الحدود مع ثلاث دول للحد من كورونا

اخر الاخبار

عبير نعمة تصاب بكورونا وتطلب الانتباه

اخبار مصر

مصر ..السيسي| يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

اخر الاخبار

لقاح كورونا يصيب 13 إسرائيليًا بشلل خفيف في الوجه

اخر الاخبار

الحزام الذهبي الإيراني..مشروع خطير للهيمنة على مقدرات المنطقة

اخبار العراق

الرافدين يعلن عن تمويل وتسويق المشاريع الاستثمارية ومنحها القروض