تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

المستقلة /- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء ليوم غد الاحد.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء المقددسة نصيف جاسم الخطابي في بيان مقتضب تلقت وكالة المستقلة نسخة منه، ان “سيتم تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد في محافظة كربلاء بالتزامن مع ذكرى استشهاد الصديقة فاطمة الزهراء (ع).

يذكر ان محافظة كربلاء المقدسة شهدت انطلاق مسيرة عزائية لاحياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الى مرقد الامام الحسين(ع) يتقدمها نعش رمزي لاحياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وفق الرواية الثالثة.