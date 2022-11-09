تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية

المستقلة/- تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية، وقد سارعت الطواقم الانتخابية لطمأنة الناخبين في مقاطعة أصبحت منطلقا لمزاعم حصول تزوير في انتخابات العام 2020.

وقال مسؤولون في مقاطعة ماريكوبا التي تقع مدينة فينيكس ضمن نطاقها إن أقلية من مراكز الاقتراع البالغ عددها 223 مركزا واجهت صعوبات.

وقال رئيس مجلس المراقبين في مقاطعة ماريكوبا بيل غيتس إن “نحو 20 بالمئة من المراكز تواجه مشاكل تقنية”، مؤكدا أن “الماكينات المعطلة لن تؤثر على نزاهة الانتخابات”.

وأشار إلى أن البطاقات التي تعذر مسحها إلكترونيا ستوضع في “صندوق آمن” ستحفظ فيه حتى وقت لاحق من المساء حيث سيتم نقلها إلى مركز المقاطعة لمسحها”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فاز في انتخابات 2020 بولاية أريزونا بفارق ضئيل لم يتعد عشرة آلاف صوت، وأدت مقاطعة ماريكوبا دورا أساسيا في هذا الفوز.

لكن في الولاية التي تميل تاريخيا للجمهوريين شكك كثر في النتائج ما أدى إلى نظريات مؤامرة عن تلاعب بالنتائج.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المنتخب العراقي يواجه المكسيك ودياً مساء اليوم

اخر الاخبار

الخدمات النيابية: إحالة ستة مشاريع لتأهيل مداخل بغداد وإنشاء مداخل إضافية

اخر الاخبار

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق

اخر الاخبار

صحيفة: زيلينسكي قلص شروطه للتفاوض مع روسيا إلى 5 بضغط من الإدارة الأمريكية

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط مع زيادة المخزون الأميركي وتحديات كورونا في الصين

اخر الاخبار

محافظة بغداد توجه دعوة للاختصاصات الهندسية للمتقدمين على تعيينات العقود

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يواجه المكسيك ودياً مساء اليوم

اخر الاخبار

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق

اخر الاخبار

تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط مع زيادة المخزون الأميركي وتحديات كورونا في الصين

اخبار مصر

توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

اخبار العراق

استثمار النجف تطالب مستثمر المدينة المائية بدفع تعويضات لأصحاب المحال المتضررة من الحريق

اخبار العراق

وكالة الاستخبارات تطيح بموزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى

اخبار العراق

وكالة الاستخبارات تطيح بموزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى

اخبار العراق

تربية ميسان: نسبة استلام الكتب من الوزارة وصلت الى نسب عالية

اخبار العراق

البيئة تغلق مخازن تابعة للتجهيزات الزراعية في ميسان

اخر الاخبار

مناشدة مستعجلة الى رئيس الوزراء..تبليط زقاقين بحي الميكانيك تأخر لسبعة أشهر  !!

اخر الاخبار

كهف الفنون في لبنان يحتفي بالمثقفين ويكرّمهم بحضور سفيري تونس وسلطنة عُمان 

اخبار العراق

عالية نصيف: الأردن كشفت فساد شركة أنوار الفارس.. وحكومتنا تتجاهل الموضوع! 

اخر الاخبار

مأساة المتقاعدين

اخر الاخبار

بنكهة اردنية..علاء زلزلي يعود بعمل مختلف (فيديو)

اخبار العراق

نواب وصحفيون يناقشون مسودة قانون حق الوصول الى المعلومة

اخبار العراق

انخفاض طفيف لدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الثلاثاء