تعزيز التعاون بين اتحاد المصارف العربية و البنك المركزي العراقي

المستقلة /- أجرى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسـام حسـن فتـوح اتصالا هاتفياً مع محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب مخيف جرى خلالها استعراض جهود البنك المركزي العراقي في اطار الإصلاح المصرفي في البلاد، وقد ابدى الأمين العام فتوح تقديره لهذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي العراقي وقدرته على تأمين الخدمات المصرفية وفق أعلى المعايير الدولية.

وقد استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك على صعد عدة حيث اوضح محافظ البنك المركزي العراقي الخطة الإصلاحية التي ترتكز في الأساس على تفعيل التوجّه الرقابي، وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي بهدف تمكين القطاع وتعزيز دوره الإنمائي والاقتصادي، والعمل على بناء العلاقات مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.

إلى ذلك بحث الجانبان مسالة الدعم البحثي والتقني في مجال التحول الرقمي للعمل المصرفي وتدريب وتأهيل الموارد البشرية في القطاع المصرفي العراقي الذي يضم نخبة من الخبراء إضافة الى جهاز البنك المركزي العراقي بما يواكب التطوّرات المصرفية الحديثة، والعمل في إطارها، وتفعيل دور القطاع في تقديم الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

كما أضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح بأنه قد تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب مخيف الى التوافق على إقامة انشطة مشتركة من مؤتمرات ودورات تدريبية خاصة في مجال الامتثال والحوكمة والتحول الرقمي بما يخدم ويساهم في تحقيق ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين.

وختم فتوح بالتأكيد على وضع اتحاد المصارف العربية كل إمكاناته لدعم جهود البنك المركزي العراقي الإصلاحية، وتقديم الدعم الفني والتقني للمصارف العراقية، وخصوصاً في مجالات التحوّل الرقمي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.