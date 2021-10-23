تعرّف على 13 تغيراً تحدث في شيخوختك

المستقلة / تشكل فترة الشيخوخة للكثيرين نهاية الحياة، والاستعداد لمغادرتها، فيما يرى آخرون أنها بداية التحرر من مسؤوليات العمل والقلق والتوتر. ويصل البعض للشيخوخة في عمر السبعين وهم يتمتعون بصحة جيدة، بينما يحتاج آخرون إلى رعاية، ويعتمد ذلك على عدة عوامل تؤثر على صحة كبار السن، قد تكون شخصية أو مجتمعية. نستعرض هنا عدداً من التغيرات التي تحدث في مرحلة الشيخوخة لعلك تتجاوزها.

1- فرصة لزيادة المعرفة : يطلق على سنوات الشيخوخة السنوات الذهبية، لأنه حتى التقدم في العمر له مميزاته، منها أنك متميز في استخدام ما تعلمته خلال عمرك، ويستمر ذلك لدى البعض، حتى لو وصل عمره إلى 65 أو 70 عامًا.

1- فرصة لزيادة المعرفة يطلق على سنوات الشيخوخة السنوات الذهبية، لأنه حتى التقدم في العمر له مميزاته، منها أنك متميز في استخ

2- القبول والاحترام : سواء كنت رجلاً أو امرأة في ذلك العمر تصبح أكثر قبولًا واحتراماً، خاصة خلال الستينيات من العمر، وقد تكون أكثر سعادة وأقل ميلًا للغضب، ويبدو أن كبار السن يتحكمون في عواطفهم بشكل أفضل.

2- القبول والاحترام سواء كنت رجلاً أو امرأة في ذلك العمر تصبح أكثر قبولًا واحتراماً، خاصة خلال الستينيات من العمر، وقد تكون

3- انسجام أكثر : يكون من هم في الأربعينيات من العمر أكثر انسجامًا مع مشاعر الآخرين عنهم في أي وقت آخر، ويبدو أن النضج له دور في ذلك، ويمكن أن يجعل العيش مع أحبائك وزملاء العمل أسهل والتواصل معهم أفضل.

3- انسجام أكثر يكون من هم في الأربعينيات من العمر أكثر انسجامًا مع مشاعر الآخرين عنهم في أي وقت آخر، ويبدو أن النضج له دور ف

4- الحياة أطعم : مع التقدم في العمر، يمكن للأدوية والأمراض أن تغيّّر حاسة الشم والتذوق، وللتغلب على ذلك عليك بالتوابل مع الطعام، جرب زيت الزيتون والأعشاب مثل إكليل الجبل والزعتر والثوم والبصل والفلفل أو الخردل، وابتعد عن الملح.

4- الحياة أطعم مع التقدم في العمر، يمكن للأدوية والأمراض أن تغيّّر حاسة الشم والتذوق، وللتغلب على ذلك عليك بالتوابل مع الطعا

5 – نبت الشعر في أماكن غير معتادة : في الوقت الذي يبدأ فيه شعر الرأس بالاختفاء لمعظم الرجال، يظهر في أماكن أخرى غريبة، كما في أنوف وآذان الرجال، كما تلاحظ النساء أيضاً بعض الشعر على ذقونهن، بسبب تغير الهرمونات.

5 – نبت الشعر في أماكن غير معتادة في الوقت الذي يبدأ فيه شعر الرأس بالاختفاء لمعظم الرجال، يظهر في أماكن أخرى غريبة، كما في

6- ارتقاء وتألق : تُعد الشيخوخة عند الكثيرين فرصة جيدة لأن يصبحوا الشخص الذي طالما رغبوا في أن يكونوه، فقد تتغير أنماط النوم مع التقدم ​​في العمر، ونشعر بالنعاس مبكرًا ونستيقظ مبكرًا، وهذا شيء جيد.

6- ارتقاء وتألق تُعد الشيخوخة عند الكثيرين فرصة جيدة لأن يصبحوا الشخص الذي طالما رغبوا في أن يكونوه، فقد تتغير أنماط النوم

7- وداعا للصداع النصفي : إذا وصلت السبعينيات من العمر، قد يختفي الصداع النصفي الذي ربما عانيت منه كثيرًا، ويظل حوالي 10% فقط من النساء و5% من الرجال فوق 70 عامًا يعانون من ذلك الصداع، والشيء الجيد أنه حتى من يصاب به لا يعاني كثيراً.

7- وداعا للصداع النصفي إذا وصلت السبعينيات من العمر، قد يختفي الصداع النصفي الذي ربما عانيت منه كثيرًا، ويظل حوالي 10% فقط م

8- وظيفة ثانية : قد لا يكون التقاعد المبكر هو أفضل شيء لصحتك، إلا مع وظيفة أخرى ممتعة، حيث وجدت دراسة أن من يعملون بجد في وظيفة يستمتعون بها يعيشون سعداء لمدة أطول، هذا بالإضافة إلى الأصدقاء الجيدين والزوجة الصالحة.

8- وظيفة ثانية قد لا يكون التقاعد المبكر هو أفضل شيء لصحتك، إلا مع وظيفة أخرى ممتعة، حيث وجدت دراسة أن من يعملون بجد في وظيف

9- وداعا للخوف : وجدت إحدى الدراسات أن حوالي ثلث من هم فوق 65 عامًا لديهم الخوف من التعثر والسقوط، وهذا ما يقلق الكثيرين خوفا من كسور العظام، لكن عليك التخلي عن ذلك، لأن الفكرة أنك قد تتعثر إذا كنت خائفًا بالفعل من السقوط.

9- وداعا للخوف وجدت إحدى الدراسات أن حوالي ثلث من هم فوق 65 عامًا لديهم الخوف من التعثر والسقوط، وهذا ما يقلق الكثيرين خوفا

10- الثقة بالنفس : تظهر الدراسات أن تقدير الذات يرتفع مع التقدم في العمر، ويزداد مع الثروة والتعليم والصحة الجيدة والتوظيف، لكن قد يحدث انخفاض في ذلك بعد الستين بسبب المشاكل الصحية ويبدأ البعض بالبحث عن هدف جديد بعد التقاعد.

10- الثقة بالنفس تظهر الدراسات أن تقدير الذات يرتفع مع التقدم في العمر، ويزداد مع الثروة والتعليم والصحة الجيدة والتوظيف، لك

11- ضغوط أقل : أبلغ كبار السن عن ضغوط أقل من نظرائهم الأصغر سنًا، وفقًا لتقرير الإجهاد في أمريكا الصادر عن جمعية علم النفس الأمريكية، ولا يعني ذلك أنه يختفي، فما زالت هناك مشاكل الصحة والمال.

11- ضغوط أقل أبلغ كبار السن عن ضغوط أقل من نظرائهم الأصغر سنًا، وفقًا لتقرير الإجهاد في أمريكا الصادر عن جمعية علم النفس الأ

12- قصر الطول : كلما طالت مدة بقائك على قيد الحياة، اقتربت المسافات أو الفقرات بين العظام في العمود الفقري، وهذا ما يجعل طولك أقصر بمقدار بوصة واحدة مع التقدم في السن.

12- قصر الطول كلما طالت مدة بقائك على قيد الحياة، اقتربت المسافات أو الفقرات بين العظام في العمود الفقري، وهذا ما يجعل طولك

13- قوة المشاركة : قد يكون كبار السن الأمريكيين مثالا جيدا، حيث إن من هم فوق 60 عامًا يميلون إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أكثر من أي فئة عمرية أخرى، وهم المجموعة الانتخابية الأسرع نموًا هذه الأيام، ما يعطيهم الفرصة للتصويت على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.