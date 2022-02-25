تعرف وجهة (نهائي أبطال أوروبا) التي نقلت من روسيا

المستقلة /- جرّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدينة سان بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا اثر الغزو الروسي لأوكرانيا ومنحه اليوم لاستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وستقام المباراة النهائية للمسابقة القارية الأهم في 28 مايو في الملعب الواقع في ضاحية باريس والذي استضاف نهائي 2006 الذي أحرزه برشلونة الإسباني على حساب أرسنال الإنجليزي. ويعتبر اختيار باريس مفاجئا للكثيرين، كون التقارير الإعلامية تحدثت بشدة في الأيام السابقة عن اختيار ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ومدن أخرى لم تكن باريس بينها.