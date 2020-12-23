تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

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(المستقلة) أفلت الزوراء من الخسارة أمام أمانة بغداد في الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز، وتعادل معه 1-1.

وبهذا التعادل رفع الزوراء رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي.

في المقابل ارتفع رصيد أمانة بغداد إلى 14 نقطة في المركز الـ11.

وفي إطار الجولة ذاتها تعادل أربيل مع الميناء 2-2، فيما فاز نفط البصرة على القاسم 2-0، وزاخو على الصناعات الكهربائية 1-0.

وانتصر الشرطة على زاخو بهدف دون رد، فيما تغلب نفط ميسان على النفط بثلاثية مقابل هدفين.

 

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