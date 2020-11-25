تعرف على نتائج الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

(المستقلة) أقيمت الأربعاء 8 مباريات في اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.

وفيما يلي نقدم لكم نتائج الأربعاء في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

بايرن ميونيخ 3 × سالزبورج 1

أتلتيكو مدريد 0 × لوكوموتيف موسكو 0

المجموعة الثانية

إنتر ميلان 0 × ريال مدريد 2

بروسيا مونشنجلادباخ 4 × شاختار 0

المجموعة الثالثة

أولمبياكوس 0 × مانشستر سيتي 1

مارسيليا 0 × بورتو 2

المجموعة الرابعة

ليفربول 0 × أتالانتا 2

أياكس 3 × ميتلاند 1

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

الأمير علي: ارقد بسلام مارادونا

اخر الاخبار

الأرجنتين تعلن الحداد العام

اخر الاخبار

محللون إسرائيليون: نتنياهو وبن سلمان يوجهان رسالة لإيران وإدارة بايدن!

رياضية

قصة حياة دييجو مارادونا في سطور

اخبار العراق

عقود واجراء كهرباء سوق الشيوخ يواصلون اعتصامهم المفتوح

اخبار العراق

“فونيم” تعلن إنطلاق اتحاد النقاد الجماليين العرب في بغداد

اخر الاخبار

مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمينة ينظم المؤتمر الطبي الأول لهشاشة العظام