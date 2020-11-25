تعرف على نتائج الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تعرف على نتائج الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) أقيمت الأربعاء 8 مباريات في اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.

وفيما يلي نقدم لكم نتائج الأربعاء في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

بايرن ميونيخ 3 × سالزبورج 1

أتلتيكو مدريد 0 × لوكوموتيف موسكو 0

المجموعة الثانية

إنتر ميلان 0 × ريال مدريد 2

بروسيا مونشنجلادباخ 4 × شاختار 0

المجموعة الثالثة

أولمبياكوس 0 × مانشستر سيتي 1

مارسيليا 0 × بورتو 2

المجموعة الرابعة

ليفربول 0 × أتالانتا 2

أياكس 3 × ميتلاند 1