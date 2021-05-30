تعرف على مواصفات هاتف أوبو Oppo A16 قبل إطلاقه رسميا

المستقلة /- تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق هاتفا ذكيا منخفض التكلفة ضمن سلسلة A، حيث أصدرت الشركة الصينية خلال العام الماضي جهازي A15 و A15s ضمن فئة الهواتف ذات الأسعار المنخفضة، وسينضم إليهم قريبا Oppo A16.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، كشفت أحدث التسريبات أن إصدار أوبو القادم Oppo A16، سيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها بواسطة شاحن بقدرة 10 وات.

استعدادا للإعلان عنه قريبا، اعتمدت أوبو هاتف A16 من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، حيث أشارت أوراق الاعتماد المقدمة للجنة أن الجهاز المنخفض التكلفة، يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

قائمة الهيئة الوطنية للمعايير في الهند BIS، إلى أوبو ستعلن عن الهاتف المنخفض التكلفة لأول مرة في الدولة الهندية، وأن Oppo A16، والذي من المحتمل أن يتوفر للبيع بسعر أقل من سابقه Oppo A15، وهو متاح حاليا مقابل سعر 167 دولار .

ويشار إلى أن كلا من هاتفي Oppo A15 و A15s، يتشاركان في نفس نوع المعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio P35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 2 أو 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.

وكلا الهاتفين يقدمان كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، متصلة باثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل، كما يتمتعان ببطارية بقوة 4230 مللي أمبير في الساعة.