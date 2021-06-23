تعرف على مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2020

المستقلة/- أسدل الستار مساء يوم الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا.

وفيما يلي نستعرض مواجهات ثمن نهائي بطولة يورو 2020:

ويلز × الدنمارك

إيطاليا × النمسا

هولندا × التشيك

بلجيكا × البرتغال

كرواتيا × إسبانيا

فرنسا × سويسرا

إنجلترا × ألمانيا

السويد × أوكرانيا