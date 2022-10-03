تعرف على مزايا ومواصفات هاتف نوكيا الجديد

المستقلة/- كشفت نوكيا منذ مدة النقاب عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أبرز الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد.

فهاتف Nokia G60 الجديد يتمتع بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (166/75.9/8.6) ملم، ووزنه 190 غ.

أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD، مقاسها 6.58 بوصات، ودقة عرضها (2408/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا، وحُميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.

 

أما الكاميرا الأساسية لديه فأتت بثلاث عدسات وبدقة (50+5+2) ميغابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وقد زودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطاً.

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