تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

المستقلة/- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية، اليوم الخميس.

وحافظ المنتخب الوطني العراقي على المركز الثامن والستين برصيد 1352.82 نقطة، رغم تعادله السلبي أمام منتخب طاجيكستان وديا الإثنين الماضي ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وحل أسود الرافدين في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وجاء المنتخب العراقي في المركز السابع أيضا على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.