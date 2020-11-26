تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

(المستقلة) أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحافظ منتخب العراق على موقعه في المركز الـ70، السابع بين منتخبات قارة آسيا، وفي نفس المركز عربيا.

يذكر أن منتخب “أسود الرافدين” خاض مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي الشهر الحالي، حيث تعادل سلبيا مع نظيره الأردني، وفاز 2-1 على أوزبكستان.

وجاء ذلك ضمن استعدادات المنتخب العراقي لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.