تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

(المستقلة) أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحافظ منتخب العراق على موقعه في المركز الـ70، السابع بين منتخبات قارة آسيا، وفي نفس المركز عربيا.

يذكر أن منتخب “أسود الرافدين” خاض مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي الشهر الحالي، حيث تعادل سلبيا مع نظيره الأردني، وفاز 2-1 على أوزبكستان.

وجاء ذلك ضمن استعدادات المنتخب العراقي لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

اخر الاخبار

ارتفاع مؤشر السوق العراقية بنهاية تعاملات الأسبوع

اخبار العراق

وزير المالية يحذر .. العراق قد ينسحب من منظمة اوبك

اخر الاخبار

طبيب عراقي يبتكر قلب صناعي من الممكن أن ينقذ الآلاف

اخبار الاردن

الاردن يفقد 14 طبيب منذ بداية جائحة كورونا

اخر الاخبار

السجن مدى الحياة لـ 27 متهما في محاولة الانقلاب في تركيا

اخبار العراق

باسم قاسم يوضح حقيقة المفاوضات مع الشرطة