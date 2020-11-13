تعرف على مجموعات يورو 2020 بعد اكتمال عقد المتأهلين

(المستقلة) اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بصعود 4 منتخبات عن طريق الملحق.

وتقام بطولة يورو 2020 في صيف العام المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا، علما بأنها ستحمل نفس الاسم دون تغيير.

وفيما يلي نقدم لكم مجموعات يورو 2020 بعد اكتمال المنتخبات الـ24 المتأهلة.

المجموعة الأولى:

تركيا

إيطاليا

ويلز

سويسرا

المجموعة الثانية:

الدنمارك

فنلندا

بلجيكا

روسيا

المجموعة الثالثة:

هولندا

أوكرانيا

النمسا

مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة:

إنجلترا

كرواتيا

اسكتلندا

التشيك

المجموعة الخامسة:

إسبانيا

السويد

بولندا

سلوفاكيا

المجموعة السادسة:

المجر

البرتغال

فرنسا

ألمانيا