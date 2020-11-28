تعرف على مباريات السبت في الدوري العراقي

تعرف على مباريات السبت في الدوري العراقي

(المستقلة) تقام اليوم السبت 6 مباريات في ختام الجولة الخامسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وياتي على رأس مباريات السبت في الجولة الخامسة من الدوري العراقي مواجهة القوة الجوية وأمانة بغداد.

وفيما يلي نقدم لكم مباريات السبت في الدوري العراقي، والمواعيد بتوقيت بغداد.

القوة الجوية × أمانة بغداد – 2 مساء

النجف × نفط ميسان – 2 مساء

السماوة × الكرخ – 2 مساء

الحدود × الزوراء – 2 مساء

نفط الوسط × أربيل – 4.15 مساء

نفط الجنوب × الميناء – 6.30 مساء