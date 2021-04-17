تعرف على قائمة نيويورك تايمز..”عندما يغنى لوبستر” تتصدر

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت “نيويورك تايمز” قائمة الكتب الأدبية الأكثر مبيعا، وضمت القائمة العديد من كتب السير الذاتية والسياسية، وجاء فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، ديوان التلال التي نتسلقها، لـ أماندا جورمان، وذلك للأسبوع الثانى، وهى القصيدة التى كتبت فى يوم تنصيب الرئيس جو بايدن.

رواية الرياح الأربعة

جاءت فى المرتبة الثانية من القائمة، رواية “الرياح الأربعة”، لـ كريستين هانا، وذلك للأسبوع العاشر، وتدور الرواية حول فترة الكساد الكبير إذ يتعين على إلسا الاختيار بين إنقاذ الأسرة والمزرعة أو التوجه غربًا والنجاة بنفسها.

رواية عندما يغنى لوبستر

جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية “عندما يغنى لوبستر”، لـ ديليا أوينز وذلك للأسبوع الـ 125، وتقع الرواية في بلدة هادئة على ساحل نورث كارولينا عام 1969 ، حيث أصبحت امرأة شابة نجت بمفردها في المستنقعات متهمة بجريمة قتل.



رواية مكتبة منتصف الليل

جاءت فى المرتبة الرابعة، رواية “مكتبة منتصف الليل”، وذلك للأسبوع الـ 19 بواسطة مات هيج، حيث وجدت نورا بطلة الرواية مكتبة خارج حدود الكون تحتوى على كتب ذات احتمالات متعددة للحياة التي يمكن للمرء أن يعيشها.



رواية شركة جيدة

جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية “شركة جيدة”، بواسطة سينثيا دابريكس سوينى، يتزعزع أساس الزواج بين الممثلين عندما يجتمعون مع صديق قديم أصبح الآن نجمًا تلفزيونيًا.