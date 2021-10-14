تعرف على فوائد الغرغرة بالماء المالح اثناء فصل الشتاء

المستقلة/- لا تتوقف فوائد الغرغرة بالماء المالح على علاج التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية مثل نزلات البرد أو التهابات الجيوب الأنفية، بل هى مفيدة في علاج الحساسية وغيرها من المشكلات الخفيفة، ومن السهل جدًا عمل الغرغرة بالماء المالح فالأمر لا يتطلب سوى مكونين” الماء والملح”، يستغرق إعداده وتطبيقه وقتًا قصيرًا جدًا ، وهو آمن تمامًا لاستخدام للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، ولأي شخص يمكنه الغرغرة بسهولة، وفيما يلى فوائدها بحسب ما نشره موقع ” healthline”.

لماذا يجب علي استخدام الماء المالح الغرغرة؟

أصبحت الغرغرة بالمياه المالحة خيارًا شائعًا لبعض الأمراض البسيطة، كما تم استخدامها بنجاح كعلاجات بديلة منذ ما قبل الطب الحديث، لا يزال البحث والطب الحديث يدعمان الغرغرة بالمياه المالحة اليوم كنهج فعال لبعض المشكلات الصحية الخفيفة.

ثبت علميًا أن الملح يساعد في سحب الماء من أنسجة الفم، بينما يخلق حاجزًا ملحًا يحبس الماء ومسببات الأمراض الضارة من العودة إلى الداخل، وهذا يجعل الغرغرة بالمياه المالحة ذات قيمة في منع الفيروسات والبكتيريا، وتقليل فرصة الإصابة بالتهابات في الفم والحلق، وتخفيف الالتهاب في بعض الحالات، وتشمل هذه:

التهاب الحلق

على الرغم من أنها علاجات منزلية قديمة جدًا، إلا أن الغرغرة بالمياه المالحة لا تزال موصى بها لألم الحلق من قبل الأطباء في البيئات السريرية، كما لوحظ في تحقيق إكلينيكي عام 2011.

فعالة بشكل خاص لنزلات البرد والأنفلونزا التي تسبب التهابًا خفيفًا في الحلق – لكنها يمكن أن تخفف التهاب الحلق الشديد بشكل أفضل بمساعدة الأدوية.

التهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي

تظهر الدراسات أيضًا أن المياه المالحة قد تساعد في تقليل شدة العدوى، سواء كانت ناتجة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية. هذا يشمل:

نزلات البرد

التهاب الحلق

عدد كريات الدم البيضاء

وجدت دراسة أجريت عام 2013 حول طرق الوقاية من الإنفلونزا غير الطبية أن الغرغرة بالمياه المالحة ربما كانت أكثر فاعلية في الوقاية من الإصابة مرة أخرى من لقاحات الأنفلونزا.

الحساسية

نظرًا لأن التهاب الحلق يمكن أن يحدث أيضًا مع بعض أنواع الحساسية، مثل حبوب اللقاح أو وبر الكلاب والقطط ، فقد تساعد الغرغرة بالماء المالح أيضًا في علاج أعراض التهاب الحلق المزعجة بسبب تفاعلات الحساسية.

صحة الأسنان

قد تكون الغرغرة فعالة في تحسين صحة اللثة والأسنان، حيث تساعد في منع التهاب اللثة وتجويف الأسنان، وجد تقييم عام 2010 أن استخدام الغرغرة بالماء المالح على أساس يومي ساعد في تقليل عدد البكتيريا الضارة الموجودة في اللعاب.

قروح الفم

على غرار التهاب الحلق، يمكن أن تخفف الغرغرة بالماء المالح تقرحات الفم ،عن طريق تخفيف الألم والالتهابات التي تسببها هذه القروح.