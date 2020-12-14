تعرف على فوائد الزنجبيل وأضراره

المستقلة /- الزنجبيل نبات مزهر نشأ في جنوب شرق آسيا ثم انتشر لإنحاء العالم، ويكثر ظهوره في الصين، والمكسيك، والباكستان، وجامايكا، ويجلب أفضل أنواع الزنجبيل من مدينة جامايكا.

ويعد الزنجبيل من بين أصح وألذ التوابل على هذا الكوكب، وينتمي إلى عائلة Zingiberaceae، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكركم والهيل والخولنجان.

ويمكن استخدامه طازجًا أو مجففًا أو مفروما أو زيتا أو عصيرا، حيث تعتمد كثير من وصفات الأطعمة على إضافته مع البهارات للطعام، لما يمتاز به من نكهة بارزة ورائحة فريدة، ناهيك عن إضافته مع الحلويات والمربى والمشروبات الساخنة.

والزنجبيل من أكثر النباتات التي تحمي الجسم من الأمراض وتقوي الجهاز المناعي، وما سنذكره من فوائد الزنجبيل في هذا المقال هو نقطة في بحر عظمته، وذكره الله تعالى في القرآن الكريم إشارة إلى نعيم أهل الجنة “وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا”.

لذا سنعرض أهم فوائد الزنجبيل وطريقة إعداده لئلا نحرم أنفسنا من هذا النبات العظيم.

فوائد الزنجبيل للجسم

الزنجبيل له تاريخ طويل في الاستخدام في مختلف أشكال الطب التقليدي والبديل، فيما يلي أهم فوائد الزنجبيل التي يدعمها البحث العلمي:

• الزنجبيل غني بالجينجيرول “Gingerol”: وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات واللأكسدة.

• رائحة ونكهة الزنجبيل الفريدة: يضاف الزنجبيل إلى الطعام ليضفي نكهة وطعما لذيذا.

• تخفيف الغثيان والقيء: يساعد الزنجبيل الأشخاص الذين يعانون من الغثيان المرتبط بأنواع معينة من الجراحة أو العلاج الكيميائي.

• الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر: يحسن الزنجبيل من وظائف المخ، ويقي من مرض الزهايمر عند كبر السن.

• إنقاص الوزن: يلعب الزنجبيل دورًا في إنقاص الوزن، وحرق السعرات الحرارية، وتقليل الالتهاب.

• فوائد مكملات الزنجبيل: تقلل من وزن الجسم للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

• التقليل من مستويات الأنسولين في الدم: يرتبط ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم بالسمنة، ولكن الزنجبيل له تأثير إيجابي للتخلص من السمنة وفقدان الوزن.

• مفيد لمريض السكر: يخفض سكر الدم بشكل كبير للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

• المحافظة على صحة العظام: يحافظ الزنجبيل على العظام من الهشاشة، وخشونة الركبة، وعلاج أعراض كل من التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل العظمي، وذلك عن طريق تناول الزنجبيل أو باستخدام كمادة الزنجبيل على الجلد.

• التخفيف من عسر الهضم: ثبت أن تناول الزنجبيل قبل الوجبات يخفف من مشكلة عسر الهضم المزمن، ويزيد الراحة خلال عملية الهضم.

• خفض مستويات الكوليسترول: ترتبط المستويات العالية من الكوليسترول الضار (LDL) بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يعتبر خفض مستويات الكوليسترول من أعظم فوائد الزنجبيل. • الوقاية من أنواع السرطان: يبطئ تناول الزنجبيل نمو العديد من أشكال السرطان، مثل سرطان القولون، والمعدة، والجهاز العضمي، والكبد، والبنكرياس، والجلد، والثدي، والبروستاتا.

• المحافظة على صحة الفم: تساعد قوة الزنجبيل المضادة للبكتيريا على تبييض الأسنان، ومنع نمو البكتيريا في الفم التي تسبب أمراض اللثة.

• محاربة الجراثيم: تساعد المركبات الكيميائية الموجودة في الزنجبيل الطازج على درء الجراثيم ووقف نمو البكتيريا في الجسم.

• التخلص من مشكلات الشعر: من فوائد الزنجبيل الجمالية، أنه يعالج العديد من مشاكل الشعر، عن طريق دهن زيت الزنجبيل على الشعر وتدليك فروة الرأس به باستمرار، كما أثبت دوره الكبير في علاج مشكلة قشرة الرأس والتخلص منها.

• تحسين الصحة الجنسية: يعزز الزنجبيل من الدورة الدموية، فيعود إيجابيا على الصحة الجنسية، ويعالج بعض مشكلات العجز والضعف الجنسي.

• التخفيف التوتر والقلق: للزنجبيل تأثير كبير في تهدئة الأعصاب والاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

• علاج الزكام وتقوية المناعة: عرف منذ القدم دور الزنجبيل في علاج المشكلات التي تصيب الجهاز التنفسي، والتخفيف من أعراض نزلات البرد، وأمراض الشتاء، وعلاج التهاب الحلق، والسعال، وطرد البلغم.

الزنجبيل طريقك للتخلص من الوزن الزائد وسموم الجسم

طريقة إعداد مشروب الزنجبيل

لكي تستطيع تحصيل فوائد الزنجبيل المذكورة، ننصح بإعداد الزنجبيل بالطرق التالية:

الزنجبيل بالليمون

طريقة التحضير:

• تسخين 3 أكواب من الماء.

• إضافة ملعقة من الزنجبيل الطازج والمبشور إلى الماء الساخن أثناء غليانه.

• إضافة ملعقة من الليمون إلى الماء مع الزنجبيل.

• ترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 15- 20 دقيقة.

• ثم يشرب دافئاً مع إضافة ملعقة من العسل حسب الرغبة. فوائد الزنجبيل والليمون مع العسل .. تحسين الهضم وتعزيز المناعة مشروب الزنجبيل الساخن

طريقة التحضير:

• إحضار وعاء ووضع فيه الزنجبيل المطحون والسكر مع نصف كوب من الماء على نار هادئة.

• إضافة السكر على النار مع التقليب المستمر.

• إضافة باقي الماء .

• لشرب الخليط دون شوائب، يصب من خلال مصفاة. مشروب الزنجبيل البارد

طريقة التحضير:

• وضع السكر داخل الزجاجة المراد وضع العصير فيها.

• يبشر مقدار ملعقتين من الزنجبيل الطازج في وعاء منفرد.

• إضافة عصير الليمون وخلطه مع الزنجبيل.

• وضع المشروب داخل الزجاجة، مع كمية متناسبة من الماء و تحريك الزجاجة بقوة حتى تتخلص من تكتلات السكر.

• وضع المشروب في الثلاجة. مشروب الزنجبيل الساخن المركز

طريقة التحضير:

• وضع 3 أكواب من الماء المغلي على النار في وعاء كبير.

• فرم الزنجبيل فرماً ناعماً.

• غلي الزنجيل على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم يترك حتى يبرد.

• تصفية الخليط بالمصفاة من شوائب الزنجبيل.

• وضع السكر مع الماء المغلي، ثم وضع القليل من الليمون.

• إضافة شرائح من الليمون للتزيين. أضرار الإكثار من تناول الزنجبيل

على الرغم من فوائد الزنجبيل، إلا أن له تحذيرات ذكرها MedlinePlus، يجب أخذها بعين الاعتبار:

• تناول جرعات كبيرة من الزنجبيل قد تؤدي إلى الشعور بالنعاس وزيادة خطر النزيف.

• تناول كميات كبيرة من الزنجبيل قد يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب.

• تناول الزنجبيل قد يعيق عمل بعض الأدوية مثل مضادات تخثر الدم.

• بعض الأشخاص قد يصابون بالإسهال والمغص بعد تناول الزنجبيل.

لذلك، ينصح الاعتدال فيه للاستفادة من فوائد الزنجبيل وتجنب آثاره الجانبية.