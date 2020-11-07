تعرف على عدد المسلمين الفائزين بانتخابات الولايات الاميركية

المستقلة /- كشفت منظمات حقوقية مدافعة عن المسلمين، بان أكثر من نصف المرشحين المسلمين لشغل مناصب في مجالس الولايات الأمريكية فازوا في الانتخابات العامة التي جرت بالتزامن مع انتخابات الرئاسة 2020.

وذكرت بيان مشترك صادر عن منظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) و “جيت باك ” و “إم باور تشينج”، الجمعة، أن 57 مرشحا أمريكيا مسلما من أصل 110 ترشحوا لمختلف المناصب، فازوا في انتخابات مجالس الولايات.

وبحسب البيان، فإن عدد المرشحين المسلمين في انتخابات هذا العام هو الأعلى منذ 2016، خاضوا المنافسة في 24 ولاية أمريكية، إضافة للعاصمة واشنطن.

كما أوضح البيان أن سبعة من إجمالي الفائزين الـ 57 دخلوا التاريخ كأول مسلمين تم انتخابهم لمجالس الولايات.

وقال محمد ميسوري، المدير التنفيذي لمنظمة “جيت باك”، في بيان: “تعد زيادة تمثيلنا السياسي جزءا هاما في هزيمة التصاعد العنيف لظاهرة الإسلاموفوبيا هنا وحول العالم لأنه يجبر المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام على تضمين وجهة نظرنا في السرد المتعلق بالرعاية الصحية والاقتصاد والنظام القانوني الجنائي وكل قضية أخرى تؤثر على حياة الأمريكيين”.