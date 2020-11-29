تعرف على سعر علاج مرض الزهايمر عن طريق الدواء الصيني

المستقلة /- نحو 5% من الناس في سن 65 – 74 عاما يعانون من مرض الزهايمر، بينما نسبة المصابين بالزهايمر بين الأشخاص الذين في سن 85 عاما وما فوق تصل إلى نحو 50%.

و أعلنت الصين في أخر عام 2019 طرح دواء مصنع محليا لعلاج الزهايمر بالأسواق، وذلك بعد جهود بحثية استمرت 22 عاماً.

وذكرت جامعة المحيط الصينية ومعهد “شنغهاي” للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي المحدودة للأدوية (الجهات المطورة للدواء)، أن الدواء الجديد يحمل اسم “أوليغوماناتي جي.في-971” وهو الأول من نوعه في العالم، وتم طرحه في الصيدليات الصينية بالأسواق على هيئة كبسولات بسعر 127 دولاراً للعبوة الواحدة.

وأضافت الجهات المطورة للدواء أن التجارب السريرية, التي أجريت على 1199 شخصاً وتمت على ثلاث مراحل، أن الدواء يمكنه تحسين الإدراك لدى المرضى الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى معتدلة بمرض ألزهايمر.