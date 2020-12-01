تعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري

المستقلة /- استقر سعر تداول الدولار مقابل الجنيه لليوم السادس علي التوالي، بكل البنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-12- 2020، منذ الخميس الماضي

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الزراعي المصري، إذ سجل 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي لتصل قيمته أمام الجنيه المصري نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار في بنك المؤسسة المصرفية ABC، ليبلغ 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك ” الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الأهلي اليوناني، التجاري وفا، سايب، العربي”، إلي 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي العربي الافريقي الدولي و العقاري المصري العربي، مسجلا 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك ” التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي،كريدي أجريكول، الاستثمار العربي، بلوم مصر، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، مصر إيران للتنمية،المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية،الأهلي المتحد، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة، أبوظبي التجاري”، نحو 15.61 للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في التعاملات المبكرة بلندن بنهاية الأسبوع الماضي ، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.

وفقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن، و دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.