تعرف على سبب عدم استدعاء اللاعبين المحترفين في اسبانيا

المستقلة /- كشف المدير الاداري لمنتخبنا الوطني باسل كوركيس عن السبب من عدم استدعاء اللاعبين المحترفين لقائمة اسود الرافدين في معسكر اسبانيا .

وقال كوركيس في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، اليوم الأحد، إن” عدم دعوة المحترفين الى قائمة المنتخب التي خاضت التجمع الأول، في ملعب الشعب الدولي، لكون التجمع ليس ضمن أيام الفيفا ، لذا فأن المحترفين سوف لن يتواجدوا في المعسكر “.

وأضاف كوركيس، أن” المنتخب الوطني لديه 75 لاعباً مسجلاً في كأس العالم بشكل رسمي، أما اختيارهم فهو أمر مرهون بقناعة المدرب.

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