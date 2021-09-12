تعرف على زوج الفنانة أصالة نصري الرابع

المستقلة /- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة السورية، أصالة نصري، من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير اعمال النجم ماجد المهندس.

وتداول رواد مواقع التواصل بأكثر من صورة قيل أنها تعود لأصالة وفائق حسن وهما يمسكان بأيادي بعض.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية أصالة تزوجت في السابق مرتين الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام وابنهما خالد، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

والثانية في آذار 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث نشرت صورة تجمعها مع الأخير وكتبت: “صباح الخير … بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.

وتابعت القول ” وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جنين : إضراب شامل تضامناً مع الأسرى

اخر الاخبار

#يسقط_النقاب يغزو تويتر السعودية

اخبار العراق

هيئة التقاعد : وجود محاولات ابتزاز مالي لمتقاعدين على منصات التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

محمد صلاح.. هل سيدخل تاريخ الدوري الانكليزي من اوسع ابوابه

اخر الاخبار

تقرير : انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 68 ألف برميل يوميا

اخبار العراق

يونس محمود يقدم استقالته من نادي الجامعة الرياضي

اخر الاخبار

بعد عملية التطوير.. ريال مدريد يعاود اللعب على ملعب “سانتياجو برنابيو”

اخر الاخبار

بعد عملية التطوير.. ريال مدريد يعاود اللعب على ملعب “سانتياجو برنابيو”

اخر الاخبار

مبيعات اجهزة آيفون 12 و آيفون 13 تتخطى 605 مليون جهاز في عام 2021

اخبار العراق

الكاظمي يصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية

اخبار العراق

التربية تضيف مادة حقوق الانسان الى مناهج الصف الخامس الابتدائي صعودا

اخر الاخبار

تقرير يرصد 6 مشاكل صحية مشتركة تواجه حديثي الولادة والرضع

اخبار العراق

محافظة المثنى.. المياه تعود من جديد لتغمر بحيرة “ساوة”

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد استكمالها اغلب الفقرات المتعلقة بمرحلة الاقتراع

اخر الاخبار

نشر وثيقة تحقيق حول هجمات سبتمبر بأمر من بايدن

اخبار الاردن

المنتجات الصناعية الأردنية تصل لنحو 142 دولة بالعالم

اخر الاخبار

زوج “ياسمين عبد العزيز” يكشف تفاصيل صادمة تنشر للمرة الأولى