تعرف على زوج الفنانة أصالة نصري الرابع

المستقلة /- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة السورية، أصالة نصري، من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير اعمال النجم ماجد المهندس.

وتداول رواد مواقع التواصل بأكثر من صورة قيل أنها تعود لأصالة وفائق حسن وهما يمسكان بأيادي بعض.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية أصالة تزوجت في السابق مرتين الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام وابنهما خالد، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

والثانية في آذار 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث نشرت صورة تجمعها مع الأخير وكتبت: “صباح الخير … بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.

وتابعت القول ” وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره