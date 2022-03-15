تعرف على رئيس كوريا الجنوبية الجديد “يون سوك-يول”

المستقلة /- انتُخب المرشح المعارض المحافظ يون سوك-يول رئيسا لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء في أحد أشد السباقات الانتخابية تقاربا في التاريخ الحديث والذي سيشكل رابع أكبر اقتصاد في آسيا للسنوات الخمس القادمة.

وتفوق يون المنتمي لحزب قوة الشعب وهو حزب المعارضة الرئيسي على مرشح الحزب الحاكم لي جاي-ميونج بحصوله على 48.6 بالمئة مقابل 47.8 بالمئة من الأصوات بعد فرز 98 بالمئة من بطاقات الاقتراع اليوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي).

وأقر لي بالهزيمة وهنأ خصمه.

وقال في مؤتمر صحفي “بذلت قصارى جهدي لكنني أخفقت في أن أرقى إلى مستوى توقعاتكم”، وأنحى باللوم في الهزيمة على “أوجه القصور لديه”.

وخاطب لي المرشح الفائز قائلا “أناشدك أيها الرئيس المنتخب التغلب على الانقسامات والصراعات وبدء فترة جديدة من التكامل والوحدة”.

ولم يلق يون حتى الآن خطاب النصر، لكنه قال وهو يغادر منزله إلى مقر حملته الانتخابية إنها ستكون “ليلة طويلة للغاية” وشكر المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله.

وشابت الحملة الانتخابية التي كانت مشحونة على غير العادة اتهامات بالفضائح والتشهير، لكن الرهانات على السياسة عالية في هذا البلد الذي يقطنه 52 مليون نسمة.

وأدلى نحو 77 بالمئة من نحو 44 مليون ناخب لهم حق التصويت في كوريا الجنوبية بأصواتهم لانتخاب الرئيس الجديد.(رويترز)