تعرف على تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا

تعرف على تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا

(المستقلة) – أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ضيفه هويسكا في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره هويسكا اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

‏حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز – راموس – ميليتاو – مارسيلو خط الوسط: مودريتش- كاسيميرو – فالفيردي خط الهجوم: أسينسيو – بنزيمة هازارد

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، فيما يقبع هويسكا في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.