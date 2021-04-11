تعرف على برنامج رامز جلال في رمضان “رامز عقله طار”

المستقلة /… نشر تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو له من كواليس برنامج “رامز عقله طار”، للفنان المصري، رامز جلال.

وظهر في الفيديو روبوت جديد، سيكون شريكا لرامز جلال برنامجه للمقالب، هذا العام، كما كان يفعل العام الماضي مع روبوت على شكل كلب.وذكر الموقع الإلكتروني “في الفن” 10 معلومات عن هذا الروبوت، وهي:

– اسمه “Nao”من شركة ZORA BOTS.

– صنع في بلجيكا.

– يتم التحكم في Zora حيث يمكنه التحدث إلى الأشخاص، ويتم تخزين بعض الكلمات في ذاكرته كي ينطقها.

– يتم استخدام Zora في مراكز الرعاية الطبية ودار المسنين، ويساعد كبار السن في تأدية بعض التمارين الرياضية، حيث يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة أجهزة الكمبيوتر ليقوم بالحركات الرياضية المطلوبة.

– يقوم بمساعدة الأطفال والطلاب في العملية التعليمية.

– يستخدم في الفنادق لمساعدة النزلاء للوصول إلى غرفهم أو أي شيء يحتاجونه.

– يصل سعره إلى 4,990 دولار، أي حوالي 78 ألف جنيه مصري.- ارتفاعه 12.2 بوصة، ووزنه 5.5 كيلو غرام.

– مزود بكاميرتين بدقة HD.

– لديه 4 ميكروفونات.

والأربعاء الماضي، كشف الفنان المصري رامز جلال، أن “رامز عقله طار” هو اسم برنامجه الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني الوشيك.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/C87xCfjif2

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

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