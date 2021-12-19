تعرف على اهم 7 نصائح يجب اتباعها لتجنب الاصابة بالصداع النصفى

المستقلة /- الصداع النصفي واحد من أكثر أنواع الصداع انتشارا أسبابه عديدة، فبرد الشتاء قد يكون مسببا له وحتى الطقس الجميل ودفء الربيع يمكن أن يسببه، ولتجنب هذا الصداع وآلامه ليس من الضروري تناول الأدوية وإنما هناك طرق أخرى لمعالجته.

وحسب ما ذكره موقع بونته الألمانى فإن قلة النوم أو الجفاف قد يسببان الصداع النصفي، ولكن تغير الطقس السريع أيضا وخاصة في فصلي الربيع والخريف يسبب هذا النوع من الصداع، ويشكو كثيرون من الصداع حين تهب رياح دافئة، وتغير درجة الحرارة.

وهناك 7 نصائح يجب اتباعها لتجنب الاصابة بالصداع النصفى وهى:

1- تناول الطعام بانتظام وتجنب الأطعمة الدسمة والحلويات والخبز، واستبدالها بالخضروات والفواكه والأطعمة الصحية.

2- معالجة آلام الفك والأسنان التي يمكن أن تسبب صداعا نصفيا، والمتابعة بشكل دائم مع الطبيب المعالج.

3- الاعتدال في النوم، إذ ينصح بتجنب النوم لفترة طويلة أو قصيرة.

4- الأوكسجين أيضا يساعد في التغلب على الصداع النصفي وتجنب آلامه، لذا يمكن التنزه أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

5- تدليك وتدفئة الرقبة، فتقلص عضلاتها يمكن أيضا أن تكون أحد أسباب الصداع النصفي.

6- شرب فنجان قهوة، فهي تساعد على تدفق الدم في الدماغ.

7- شرب السوائل وخاصة الماء، ولكن احذر شرب الكحول الذي يمكن أن يسبب الصداع عوض التخلص والوقاية منه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة التربية تؤكد خضوع مناهج الرياضيات والعلوم الى نظام التجريب

اخبار العراق

الموارد المائية : موجة الامطار الغزيرة الاخيرة بداية نهاية مرحلة الجفاف

اخر الاخبار

إيلون ماسك يعاود حربه الكلاميه ضد مؤسس امازون جيف بيزوس

اخبار العراق

استقرار سعر صرف الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

مجلة تتسأل.. هل تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط

اخر الاخبار

تعرف على اهم مشاكل العين التي يواجهها مرضى السكري

اخر الاخبار

تعرف على اهم 7 نصائح يجب اتباعها لتجنب الاصابة بالصداع النصفى

اخر الاخبار

تعرف على اهم 7 نصائح يجب اتباعها لتجنب الاصابة بالصداع النصفى

اخبار العراق

المالية تباشر بتمويل رواتب الشهر الجاري للموظفين العاملين في القطاع العام

اخبار العراق

طقس العراق : تجدد الامطار في مناطق واسعة مع انخفاض بدرجات الحرارة

اخبار العراق

عدنان درجال ينفي الاتهامات بشأن تورطه في صفقات فساد رياضية

اخر الاخبار

المرور العامة : إيقاف 118 سائق خصوصي يعمل تاكسي في بغداد خلال 24 ساعة

اخر الاخبار

`”بلاد” العُميان

اخر الاخبار

ضرورة إعادة تفسير التاريخ

اخبار العراق

غدا.. تشغيل محطة ري “أبو بشوت” في ميسان

اخبار العراق

“ميكا”.. فيلم مغربي جديد للمخرج إسماعيل فروخي

اخبار العراق

  اختيار عبد الحسين شعبان مشرفا عاما لنادي المثقفين العرب